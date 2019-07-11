CATANIA. CUSTODIA GRIFFATA PIENA DI “COCA” E “CRACK”: ARRESTATI TRE SPACCIATORI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Santo MUSUMECI di anni 27, Sebastiano SCALIA di anni 23 e Marco AIELLO di anni 22, poiché tutti ritenut...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi Santo MUSUMECI di anni 27, Sebastiano SCALIA di anni 23 e Marco AIELLO di anni 22, poiché tutti ritenuti responsabili del concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Si erano piazzati all’angolo tra le vie Pozzo Mulino e Croce dove, con ruoli ben definiti, accoglievano i loro clienti.

Questo è quanto osservato dai militari del Nucleo Operativo che decidendo di intervenire, per porre fine all’attività illecita, sono stati avvistati dal 27enne il quale, lanciando un urlo in tipico dialetto catanese <<i vàddia, i vàddia!>> (le guardie, le guardie), ha allertato i complici che, immediatamente, hanno lanciato a distanza lungo via Pozzo Mulino un oggetto.

Bloccati i tre soggetti, i carabinieri si sono impegnati nella ricerca dell’oggetto misterioso, trovato poco dopo sotto una macchina in sosta, risultato essere una custodia per occhiali contenente all’interno circa 50 grammi di “cocaina” e 40 grammi di “crack”.

La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.