CATANIA, DA LUNEDÌ IN FUNZIONE I SEMAFORI INTELLIGENTI: SUBITO SCOPERTO CHI NON RISPETTA IL ROSSO E I PASSAGGI PEDONALI

Da lunedì 10 giugno entreranno in funzione i semafori a chiamata pedonale con il sistema di monitoraggio elettronico T-Exspeed.

Questi semafori sono in grado di rilevare le infrazioni di chi non rispetta il rosso e/o i passaggi pedonali. L'innovativo dispositivo ad alta tecnologia, basato su tecniche di Computer Vision in tempo reale, sarà inizialmente attivo tra i viali Lorenzo Bolano, Andrea Doria e Odorico da Pordenone e permetterà di sanzionare i trasgressori dopo l'immediato rilevamento delle violazioni.

Il nuovo strumento è voluto fortemente dall'Amministrazione comunale a salvaguardia di tutti gli utenti e in particolare dei pedoni.

Ogni cittadino sarà quindi maggiormente tutelato da questi interventi. L'innovativo strumento sarà progressivamente installato nei semafori di tante altre parti della città. Parallelamente si provvederà a rimpiazzare i semafori più vecchi con quelli di nuova generazione e a rimodulare i tempi di attesa per l'attraversamento dei pedoni.

Questo sistema "smart" di fatto sostituisce l'operatore di polizia municipale a presidio di ogni semaforo, che in passato era una presenza costante.