CATANIA DA OGGI LA PRIMA DELLE QUATTRO DOMENICHE DEL LUNGOMARE FEST E DEL FRONTE MARE PEDONALIZZATO
L’Amministrazione Comunale ha programmato il ritorno del Lungomare Fest a cominciare da domenica 23 aprile, con la chiusura al traffico veicolare del Lungomare di Catania, dalle ore 10,00 alle ore 19,00, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.
Un fronte mare pedonalizzato lungo circa 1,8 chilometri, che per l’intera giornata domenicale oltre alle passeggiate libere, ospiterà anche la gara podistica dei dieci km, maschile e femminile, gran prix provinciale Telethon, oltre agli stand promozionali per la Corri Catania e un campetto di calcio gonfiabile per il divertimento dei bambini.
Un appuntamento che richiamerà migliaia di cittadini che prevedibilmente approfitteranno dell’evento, per intrattenersi all’aria aperta a piedi, in bici o sui monopattini, fissato anche per le domeniche del 7 e del 21 maggio e del 4 giugno.
I tratti viari interessati alla pedonalizzazione sono i seguenti:
viale Ruggero Di Lauria; piazza Nettuno; viale Artale Alagona; via Testa; via Del Rotolo, nel tratto compreso tra piazza Sant’Agata al Rotolo e piazza Nettuno, ad eccezione anche dei veicoli al servizio di persone invalide (solo se munite dell’apposito contrassegno e diretti agli stalli di sosta loro assegnati).