CATANIA, DAI CARABINIERI LE UOVA PASQUALI AI PICCOLI PAZIENTI DEL GARIBALDI NESIMA
Ieri , presso il Presidio Ospedaliero Garibaldi Nesima, com’è ormai consuetudine il Colonnello Rino Coppola, Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Catania, accompagnato dal Tenente Colonnello Giuseppe Battaglia, comandante della Compagnia di Catania Fontanarossa, ha manifestato la vicinanza e l’affetto di tutti i Carabinieri ai piccoli degenti di quel Reparto di Oncoematologia pediatrica.
I militari sono stati ricevuti dal commissario straordinario, dottor Fabrizio De Nicola, dal capo del Dipartimento di Maternità Infantile, professore Giuseppe Ettore, dal Direttore medico P.O. Garibaldi Nesima dottoressa Graziella Manciagli, dal responsabile di P.S. pediatrico dottoressa Rita Leocata, dalla responsabile della rianimazione pediatrica, dott.ssa Giusy Stancanelli, dal responsabile di diabetologia pediatrica, dottoressa Letizia Tomaselli.
Presenti anche i dirigenti medici della pediatria, la dottoressa G. Tropi con i colleghi dottoressa C. Patanè, dottoressa L. Bonfiglio, dottoressa F. Catalano e il coordinatore dell’infermeria pediatrica G. Barresi.
Nel corso del breve incontro il dottor Fabrizio De Nicolam, facendosi portavoce dei piccoli degenti, ha espresso il loro ringraziamento ai rappresentanti dell’Arma per l’abituale e gradito appuntamento pasquale che fa trasparire il legame solidale delle istituzioni nei riguardi di chi soffre, ancor più se in tenera età.
A seguire, poi, il Colonnello Coppola ha fatto dono di alcune uova di cioccolato e di gadgets dell’Arma ai bambini ricoverati presso il reparto Oncoematologico, augurando loro una pronta guarigione ed il rientro presso le proprie famiglie.