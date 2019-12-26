CATANIA. DAI DOMICILIARI AL CARCERE PERCHÉ BECCATO A SPACCIARE “COCA”
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato il 38enne catanese Giuseppe BONAVENTURA, già ristretto agli arresti domiciliari per reati legati al mondo della droga, in esecuzione di un provvedimento cautelare che ne aggrava il regime detentivo emesso dalla Corte di Appello di Catania.
La misura scaturisce da una informativa inoltrata all’A.G. dai carabinieri a seguito di un servizio antidroga, eseguito lo scorso 3 dicembre, durante il quale il predetto è stato colto dai militari mentre spacciava a terzi sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.
L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.