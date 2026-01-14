CATANIA. “Dammi 5 mila euro e riavrai l’auto”: donna arrestata dopo la consegna del denaro

Ha chiesto al proprietario la somma di 5.000 euro per la restituzione dell’auto che gli era stata rubata solo pochi giorni prima, ma è stata arrestata in flagranza dalla Polizia di Stato, cui la vitti...

Ha chiesto al proprietario la somma di 5.000 euro per la restituzione dell’auto che gli era stata rubata solo pochi giorni prima, ma è stata arrestata in flagranza dalla Polizia di Stato, cui la vittima si era nel frattempo rivolta per chiedere aiuto.

A seguito della denuncia della vittima dell’estorsione, i poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno tempestivamente avviato una serie di attività investigative che si sono concluse con l’arresto dell’autrice del reato, un’incensurata catanese di 42 anni.

Durante la fase delle trattative con la vittima, cui la donna aveva richiesto 5.000 euro per attivarsi al fine di tentare di recuperare il mezzo, si é delineato il ruolo preminente delle donna come autrice del reato e non come mera intermediaria. La 42enne a un certo punto ha concesso anche una diminuzione della somma da versare, fornendo al contempo il numero della sua postepay per il conseguente accredito.

Nel frattempo la vittima ha denunciato tutto ai poliziotti della Squadra Mobile, che all’esito di un mirato servizio, concluso nelle fasi successive alla consegna della somma di danaro pattuita, pari a 2.000 euro, hanno arrestato in flagranza la donna, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagata valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dopo le formalità di rito, l’arrestata é stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa di convalida dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.