CATANIA. DANNEGGIANO UNA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA DI UN’ABITAZIONE – TRE DENUNCIATI

Nel corso della serata di ieri, gli agenti delle Volanti, in seguito ad una segnalazione di persone sospette presenti in via Curia giunta presso la Sala Operativa, si sono portati sul posto indicato, e hanno proceduto al controllo di tre individui. Questi, poco prima, avevano divelto delle telecamere poste dinnanzi a un’abitazione.

I tre soggetti identificati per un 45enne e un20enne, padre e figlio e un 22enne amico di quest’ultimo. Dagli accertamenti svolti dagli agenti sono stati indagati in stato di libertà per il reato di danneggiamento in concorso. Nella circostanza, dal sistema di videosorveglianza dell’abitazione interessata, il proprietario li ha riconosciuti senza ombra di dubbio come gli autori del danneggiamento, e per questo ha formalizzato anche querela.

I tre, a bordo di due diverse auto, sono stati sottoposti a perquisizione, estesa anche ai veicoli, all’esito della quale sono stati rinvenuti un tirapugni e una mazza da baseball; di tali oggetti sin da subito si è assunto la paternità il 45enne, che pertanto è stato indagato in stato di libertà anche per il possesso di oggetti atti ad offendere.