CATANIA: DENTRO IL WATER NASCONDEVA UN BILANCINO DI PRECISIONE: ARRESTATO

La Polizia di Stato ha arrestato D’AMICO Pietro, un pregiudicato catanese classe 1995.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, in zona San Nullo, agenti del Commissariato di Nesima hanno avvertito un forte odore di sostanza stupefacente del tipo marijuana provenire da un’abitazione. Richiesto l’ausilio degli operatori della Squadra Cinofili , è stata effettuata un’immediata ed efficace perquisizione che ha permesso di ritrovare dentro la tazza del water un bilancino di precisione, gettato con l’invano tentativo di disfarsene nei momenti precedenti la perquisizione; sul tetto dell’abitazione è stato inoltre trovato un involucro trasparente del peso complessivo di gr. 49,5 contenente della sostanza erbacea dalle caratteristiche organolettiche tipiche della marijuana.

Di quanto rinvenuto se ne assumeva la proprietà proprio il D’amico, già noto alle Forse dell’Ordine per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, veniva tratto in arresto e successivamente su disposizione del P.M. di turno posto in libertà.