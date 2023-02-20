CATANIA. DENUNCIATE UNDICI PERSONE PER FURTO DI ENERGIA ELETTRICA

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e l’ausilio del personale dello S. Pre.S.A.L. dell’ASP di Catania e dell’E-Distribuzion...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e l’ausilio del personale dello S. Pre.S.A.L. dell’ASP di Catania e dell’E-Distribuzione, e della Sidra S.p.A., hanno effettuato un servizio di contrasto all’illegalità diffusa nel quartiere di “Librino”.

I controlli effettuati con l’ausilio del personale dell’E-Distribuzione presso alcune abitazioni nel quartiere “Librino” hanno portato al deferimento per “furto aggravato” all’Autorità Giudiziaria di undici persone, titolari di utenze per le quali, al termine delle verifiche, si è accertato il collegamento abusivo alla rete pubblica con un danno stimato per la società erogatrice del servizio di circa 92.000 euro.

Nell’ambito dei controlli preventivi alle attività commerciali, finalizzati alla verifica del rispetto della “normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”, sono stati denunciati un 49enne ed un 73enne, entrambi catanesi e titolari di un’officina meccanica ubicata nel quartiere “Librino”. Qui i militari operanti hanno riscontrato la non conformità di alcuni locali alla normativa vigente che ha comportato, per i due titolari, l’applicazione di una sanzione amministrativa dell’importo di 1.550 euro.

In tale contesto operativo sono stati controllati anche diversi soggetti sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i quali è stata riscontrata la regolare presenza in casa.

I controlli alla circolazione stradale, effettuati nella circostanza, hanno consentito ai Carabinieri di identificare una quarantina di persone e dio sottoporre a verifica una trentina di veicoli. Sono state contestate una decina di violazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica), con applicazione di sanzioni amministrativo per un importo di quasi 4.000 euro ed il sequestro amministrativo di due veicoli.