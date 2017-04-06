CATANIA: DENUNCIATI IN 4 PER TRUFFE SU "SUBITO.it"
Personale del Commissariato P.S. Sezionale Nesima di Catania, dopo accurate e complesse indagini, individuava e denunciava in stato di libertà quattro persone residenti a Crotone, tre uomini e una donna, per truffa continuata in concorso ai danni di varie persone residenti nel quartiere di Nesima, Catania. Le quattro persone denunciate pubblicavano sul sito internet “Subito.it” annunci di vendita di vari oggetti, allo scopo di truffare le persone che versavano il prezzo pattuito su varie carte PostePay, utilizzando anche copie di documenti d’identità e tessere sanitarie che, in precedenza, avevano carpito dolosamente da persone residenti in varie città italiane durante le truffe messe in atto.