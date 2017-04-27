CATANIA: DENUNCIATO PER AVER RUBATO LA CASSETTA DELLE LETTERE

È andata male a B.M., un pregiudicato catanese che la mattina dello scorso 26 aprile è stato protagonista di uno strano furto: ad essere trafugata, infatti, è stata una cassetta delle lettere di propr...

È andata male a B.M., un pregiudicato catanese che la mattina dello scorso 26 aprile è stato protagonista di uno strano furto: ad essere trafugata, infatti, è stata una cassetta delle lettere di proprietà delle Poste Italiane, strappata via da piazza Roma.

Purtroppo per il malfattore, la targa dell’auto utilizzata per compiere “l’espianto” – di proprietà del genitore del B.M. – era stata segnalata al 113 e quindi, quando alle 5 del mattino di oggi un equipaggio di Volante l’ha individuata nel corso del servizio di controllo del territorio, l’ha immediatamente fermata e ha proceduto al controllo.

L’uomo alla guida, B.M., è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, ma la refurtiva non è stata recuperata.