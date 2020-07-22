CATANIA: DENUNCIATO PERCHÉ' VOLEVA VENDERE SOTTOBANCO VOLATILI DI SPECIE PROTETTA

I carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 60enne di Camporotondo Etneo, perché ritenuto responsabile di ricettazione e della violazione dell’art. 2/1 comma lett. “c” del...

I militari in particolare in via Dusmet, proprio a due passi dalla “Porta Uzeda” alle spalle di Piazza Duomo, hanno effettuato un controllo sul furgone Fiat Doblò in uso all’uomo, al cui interno hanno trovato due piccole gabbie contenente 10 esemplari di cardellino “Carduelis” ed 1 canarino verdone “Chloris”, appartenenti a specie protette e tutelate da specifica normativa.

I volatili sono stati immediatamente sequestrati ed affidati alle cure dei veterinari dell’A.S.P. 3 di Catania.