CATANIA. DETENEVA IMMAGINI E VIDEO CON BAMBINI VITTIME DI ABUSI SESSUALI, ARRESTATO 22 ENNE

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato in flagranza un 22enne catanese trovato in possesso di un ingente...

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato in flagranza un 22enne catanese trovato in possesso di un ingente quantità di materiale pedopornografico.

In particolare, nel corso di una perquisizione informatica la Polizia postale di Catania ha rinvenuto un ingente quantitativo di immagini e video ritraente minori, anche in tenera età, vittime di abusi sessuali.

L’indagato archiviava il materiale illecito sia in alcuni dispositivi elettronici che in sistemi di cloud protetti da password.

L’indagine ha preso avvio da un’attività di analisi su materiale informatico sequestrato nel corso di un’altra indagine della Polizia postale di Verona inerente lo sfruttamento sessuale di minori.

La Procura distrettuale di Catania ha richiesto e ottenuto dal Gip del tribunale la convalida dell’arresto per l’odierno indagato, da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.