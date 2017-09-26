CATANIA: DETENEVANO A CASA QUASI 5 KG DI MARIJUANA. ARRESTATI DUE FRATELLI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi GIUFFRIDA Angelo Gabriele, 33enne, ed il fratello GIUFFRIDA Lorenzo Vittorio, 35enne, per...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza i catanesi GIUFFRIDA Angelo Gabriele, 33enne, ed il fratello GIUFFRIDA Lorenzo Vittorio, 35enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, i militari, a conclusione di un’articolata attività info investigativa finalizzata a contrastare il fenomeno dello spaccio nel popolare quartiere Picanello, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del 33enne. I due fratelli, che erano nell’appartamento, accortisi dell’arrivo dei carabinieri hanno gettato dal un balcone sul retro una busta di plastica nera contenente quasi 5 kg di marijuana, che è stata immediatamente recuperata dagli operanti. Inoltre durante la perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, la somma in contante di 930 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento attività di spaccio, e vario materiale utilizzato per confezionamento la droga.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati associati nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.