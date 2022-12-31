Catania, detiene illegalmente fuochi d’artificio, denunciato 35enne

La sera del 27 dicembre scorso personale delle Volanti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, ha effettuato una mirata attività di perlustrazione su via Palermo, dove ha notato – a...

La sera del 27 dicembre scorso personale delle Volanti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, ha effettuato una mirata attività di perlustrazione su via Palermo, dove ha notato – attraverso la feritoia di una saracinesca – che all’interno di un garage vi erano stipati svariati prodotti pirotecnici. Dopo aver provveduto a individuare il proprietario del garage, alla sua presenza, gli agenti vi hanno fatto accesso insieme con unità specializzate del Nucleo Artificieri e, all’interno hanno rinvenuto prodotti pirotecnici per un peso lordo complessivo di 52,930 kg, provvisti di marcatura CE e appartenenti alle categorie F1, F2 e F3, nonché altri prodotti pirotecnici, per un peso lordo di 186 grammi, privi di qualsiasi etichettatura.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato; su disposizione dell’autorità giudiziaria, ne è stata autorizzata la rimozione e la successiva distruzione a mezzo personale specializzato del Nucleo Artificieri.

Il titolare del garage, che ha riconosciuto come propri tutti gli artifici pirotecnici, è stato denunciato in stato di libertà per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti, omessa denuncia di materie esplodenti e per aver detenuto in deposito in locali non idonei materie esplodenti non riconosciute e classificate dal ministero dell’Interno o comunque prive di qualsiasi marcatura CE.