Catania, di notte in monopattino tra le auto parcheggiate: 38enne fermato con arnesi da scasso

Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti lo hanno fermato in via Androne. L’uomo ha tentato di disfarsi di un cacciavite, ma è stato scoperto e denunciato.

A cura di Redazione 10 ottobre 2026 14:40

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