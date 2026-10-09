Allerta arancione in Sicilia il 10 ottobre: scuole chiuse ad Acireale, elenco in aggiornamento

Maltempo in arrivo, il Comune dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, ville, parchi e cimitero. Elenco in aggiornamento.

SCUOLE CHIUSE: ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Acireale – scuole chiuse

Giarre – scuole chiuse

L’allerta arancione prevista per sabato 10 ottobre 2026 porta i primi provvedimenti nei Comuni siciliani. L’elenco delle città in cui è stata disposta la chiusura delle scuole è in aggiornamento e sarà integrato con eventuali nuove ordinanze ufficiali.

Il maltempo torna a preoccupare la Sicilia. Per sabato 10 ottobre 2026 è stata diramata un’allerta arancione per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, con la possibilità di temporali intensi, forti raffiche di vento, grandinate e attività elettrica.

Una situazione che richiede particolare attenzione anche nel territorio della provincia di Catania, dove le amministrazioni comunali sono chiamate a valutare eventuali misure precauzionali per tutelare la popolazione.

Acireale, scuole chiuse sabato 10 ottobre

Tra i Comuni che hanno già annunciato provvedimenti c’è Acireale. Il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 10 ottobre.

L’ordinanza riguarda anche ville, parchi e cimitero. La decisione è stata motivata dal bollettino della Protezione civile regionale, dalle temperature elevate registrate sul territorio e in mare e dagli eventi meteorologici estremi che hanno colpito il Trapanese.

Maltempo, cresce l'attenzione nel Catanese

L’allerta arancione segnala la possibilità di fenomeni atmosferici capaci di provocare disagi alla circolazione, allagamenti e situazioni di rischio nelle aree più esposte.

La situazione resta sotto osservazione anche alla luce di quanto accaduto tra Marsala e Petrosino, dove le trombe marine hanno provocato danni a edifici, automobili e coltivazioni. A Petrosino, in particolare, un’auto è stata sbalzata in un burrone e due persone sono rimaste ferite.

Anche nel territorio etneo è importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e verificare le eventuali ordinanze pubblicate dai singoli Comuni.

Scuole chiuse nel Catanese: elenco in aggiornamento

Al momento, tra i provvedimenti segnalati figura quello di Acireale, con la chiusura delle scuole per sabato 10 ottobre. Non risultano, nelle informazioni attualmente disponibili per questo articolo, conferme relative ad altri Comuni della provincia.

L’elenco sarà aggiornato con eventuali nuove comunicazioni ufficiali.

Si raccomanda ai cittadini di limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle zone soggette ad allagamenti ed evitare di sostare in prossimità di alberi, strutture instabili e aree esposte alle raffiche di vento.

Articolo in aggiornamento.