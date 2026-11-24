Paternò, milioni di euro per strade, scuole e monumenti: ecco cosa cambierà in città

Dalla viabilità al Castello Normanno, passando per il Giardino Moncada e gli impianti sportivi: il quadro dei finanziamenti e degli interventi previsti.

ATERNÒ – Milioni di euro destinati a cambiare il volto della città, tra riqualificazione delle strade, scuole, monumenti e strutture pubbliche. È quanto emerge dal documento “Paternò – Finanziamenti e progetti per la città”, che presenta un quadro di investimenti da 14,55 milioni di euro, attraverso risorse statali, regionali, comunali, PNRR e fondi privati.

Il programma comprende opere già avviate, interventi aggiudicati e progetti ancora da realizzare.

Strade e scuole, gli investimenti principali

Per la viabilità sono previsti 3,2 milioni di euro destinati al rifacimento delle strade comunali maggiormente dissestate, con interventi programmati nel biennio 2026-2027.

A questi si aggiungono i lavori di viale Kennedy, finanziati con 2,115 milioni di euro di fondi privati, e quelli di via Alcide De Gasperi, per 485 mila euro.

Sul fronte scolastico sono stati destinati oltre 3,16 milioni di euro ai lavori nel plesso di via Libertà e al Primo Circolo, entrambi indicati come già avviati. Previsti inoltre interventi di modernizzazione alla scuola Virgilio.

Castello Normanno, Giardino Moncada e luoghi simbolo

Un milione di euro di finanziamenti regionali è destinato al Castello Normanno, per interventi di restauro, sicurezza e valorizzazione.

Per il Giardino Moncada il documento indica 1,3 milioni di euro di fondi comunali, destinati alla riqualificazione degli spazi interni, dei viali, della fontana e del laghetto.

Tra gli altri progetti figurano il recupero del Teatro Santa Barbara, finanziato con 1,606 milioni di euro e con lavori ultimati, e la riqualificazione della Stazione San Marco, per 2,5 milioni di euro.

Previsti anche interventi alle Salinelle, al nuovo cimitero e al viadotto di Corso Italia, per il quale viene indicato un finanziamento di un milione di euro.

Sport e nuovi finanziamenti

Per il campo sportivo Totuccio Bottino risultano assegnati 500 mila euro, destinati al miglioramento del terreno di gioco, dell'illuminazione e delle strutture.

Ulteriori 2 milioni di euro circa sono stati richiesti alla Regione Siciliana per il cimitero monumentale e lo stadio Falcone Borsellino. Si tratta di finanziamenti richiesti, non ancora indicati come concessi.

I tempi degli interventi

Secondo il cronoprogramma riportato nel documento, entro dicembre 2026 è previsto il completamento degli interventi programmati alle Salinelle, mentre per la Stazione San Marco l'orizzonte indicato è marzo 2027.

Un piano che interessa diversi quartieri e settori della città. La sfida sarà adesso rispettare i tempi annunciati e trasformare i finanziamenti in opere concretamente disponibili per i cittadini.