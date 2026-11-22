È siciliano il nuovo comandante delle Frecce Tricolori: arriva da Messina
Il tenente colonnello originario di Messina guiderà la pattuglia acrobatica nazionale nella storica transizione verso i nuovi velivoli M-346.
Il tenente colonnello originario di Messina guiderà la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale. Una nomina importante alla vigilia dell'arrivo dei nuovi aerei M-346.
Un siciliano alla guida delle Frecce Tricolori. Il tenente colonnello Pierluigi Raspa, originario di Messina, è il nuovo comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell'Aeronautica Militare, uno dei simboli più conosciuti dell'Italia nel mondo.
Il passaggio di consegne si è svolto mercoledì 18 novembre 2026, presso la base aerea di Rivolto, in provincia di Udine. Raspa subentra al tenente colonnello Franco Paolo Marocco, diventando il 27° comandante delle Frecce Tricolori dalla loro fondazione, avvenuta nel 1961.
Da Messina al comando delle Frecce Tricolori
Proveniente dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, Raspa fa parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale dal 2017. Durante la stagione 2026 ha ricoperto il ruolo di Pony 1, guidando la formazione nelle spettacolari manovre acrobatiche.
Con il nuovo incarico assume il ruolo di Pony 0, il comandante che supervisiona da terra le attività della pattuglia durante le esibizioni.
Il comandante messinese guiderà le Frecce Tricolori anche in una fase di importante rinnovamento, con il passaggio dagli attuali MB-339 ai nuovi velivoli M-346 PAN.
I primi esemplari sono attesi nella primavera del 2027, mentre la prossima stagione acrobatica si svolgerà ancora con gli MB-339.
Una nomina prestigiosa che porta un ufficiale siciliano ai vertici di una delle eccellenze più rappresentative dell'Aeronautica Militare italiana.