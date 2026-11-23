Paternò, 3,2 milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi

Il Comune impegna le somme per la manutenzione della rete stradale. L'appalto è stato aggiudicato a un'impresa dell'Agrigentino. Previsti interventi nell'arco di due anni.

Un investimento da 3 milioni e 200 mila euro per la manutenzione delle strade e dei marciapiedi di Paternò. È quanto emerge da una determina del Settore Patrimonio e Manutenzione del Comune, datata 11 novembre 2026, con la quale vengono impegnate le somme destinate agli interventi sulla rete stradale cittadina.

Il provvedimento rappresenta un passaggio amministrativo importante per un progetto che punta a migliorare le condizioni delle strade comunali, attraverso lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il progetto era stato approvato il 15 aprile 2026 dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale. Successivamente, nel mese di settembre, è stata formalizzata l'aggiudicazione dell'appalto alla società Alfano S.r.l., con sede a Cianciana, in provincia di Agrigento.

Secondo quanto riportato nella determina, l'importo complessivo dell'intervento ammonta a 3,2 milioni di euro, di cui circa 2,4 milioni destinati ai lavori, oltre all'IVA e alle altre somme previste dal quadro economico.

Con il nuovo atto, il Comune ha impegnato in favore dell'impresa aggiudicataria 2 milioni e 928 mila euro, comprensivi di IVA, oltre alle ulteriori risorse destinate alle spese tecniche, agli incentivi e alle somme a disposizione dell'amministrazione.

L'accordo quadro avrà una durata di due anni a partire dall'inizio del primo intervento, consentendo di programmare gli interventi di manutenzione sulla rete stradale comunale.

Resta però un aspetto importante da chiarire: nella determina non viene indicato un calendario preciso dei lavori e non sono specificate le strade o i quartieri che saranno interessati per primi.

Bisognerà quindi attendere i successivi provvedimenti per conoscere quando partiranno concretamente i cantieri e quali zone della città saranno coinvolte.

Un investimento significativo per Paternò, dove le condizioni di diverse strade e marciapiedi rappresentano da tempo un tema particolarmente sentito dai cittadini.