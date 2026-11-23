Paternò, auto parcheggiata male blocca tre pullman FCE: traffico in tilt in via Stazione
Caos in via Stazione, con lunghe code e clacson a raffica. I bus costretti a difficili manovre per liberare la strada. Interviene la Polizia Locale.
Momenti di caos nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 novembre, in via Stazione a Paternò, dove un'auto parcheggiata in modo irregolare ha bloccato il passaggio di tre autobus della FCE, causando pesanti disagi alla circolazione.
Per circa 20 minuti il traffico è rimasto praticamente paralizzato, con numerosi automobilisti costretti ad attendere tra lunghe code e clacson a raffica.
I conducenti dei tre autobus, impossibilitati a proseguire regolarmente, hanno dovuto effettuare una serie di manovre straordinarie, procedendo con estrema cautela per riuscire a liberare la carreggiata.
Nel frattempo, nessuna traccia del proprietario dell'auto parcheggiata male, all'origine dell'ingorgo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Paternò. Dopo circa dieci minuti di disagi, la viabilità è finalmente tornata alla normalità.
Un episodio che riaccende l'attenzione sul problema della sosta irregolare e sulle conseguenze che un parcheggio effettuato senza attenzione può provocare all'intera circolazione cittadina.