Tromba d’aria devasta il Trapanese: scuole e case distrutte, auto in un burrone, feriti gravi e un disperso

Paura tra Marsala e Petrosino per il violento fenomeno atmosferico: gravi danni a edifici e abitazioni, un’auto precipita in un burrone.

Una doppia tromba marina si è formata nella zona del porto di Marsala, nel Trapanese, per poi spostarsi dal mare verso la terraferma e provocare ingenti danni. Il violento fenomeno atmosferico ha interessato diverse aree del territorio, investendo edifici, automobili e coltivazioni. Momenti di grande paura per i residenti, sorpresi dalla forza dei vortici e dai danni provocati durante il loro passaggio.

A Marsala, la furia del vento ha investito anche la scuola De Gasperi, in via Nazionale, causando danni alla struttura. Alcune persone sono rimaste ferite e sono in corso gli interventi per fronteggiare le conseguenze dell'ondata di maltempo. La violenza del fenomeno ha interessato anche altre zone della città, con danni segnalati a edifici e veicoli.

Situazione critica anche a Petrosino, dove un'automobile è stata colpita dal vortice e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. L'episodio ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, al lavoro per prestare soccorso alle persone coinvolte e verificare i danni provocati dal passaggio delle trombe marine. Le operazioni proseguono per gestire l'emergenza e accertare l'entità delle conseguenze sul territorio.

I vortici si sono sviluppati in mare per poi raggiungere la costa, trasformandosi in una minaccia per le aree abitate. Il bilancio dell'evento resta preoccupante, tra edifici danneggiati, auto coinvolte e ripercussioni sulle attività agricole. La situazione nel Trapanese è seguita con attenzione, mentre si fa la conta dei danni provocati dalla violenta ondata di maltempo.