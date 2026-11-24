🔴 ULTIM'ORA Paternò, scontro tra auto e scooter: conducente trasportato in ospedale

Il sinistro sarebbe avvenuto in via Mongibello. Dinamica al vaglio della Polizia Municipale.

Incidente stradale nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre 2026, a Paternò.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il sinistro sarebbe avvenuto in via Mongibello e avrebbe coinvolto un’autovettura e uno scooter.

Per circostanze ancora da chiarire, i due mezzi si sarebbero successivamente fermati poco più avanti, in vico Giulio Natta.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza. I sanitari hanno prestato soccorso al conducente dello scooter, successivamente trasferito in ospedale.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polizia Municipale di Paternò, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Notizia in aggiornamento.