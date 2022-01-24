CATANIA DI NUOVO SENZA SINDACO: POGLIESE SOSPESO DALL'INCARICO

Il primo cittadino di Catania, condannato in primo grado per peculato, era stato sospeso per 18 mesi , e successivamente reintegrato fino all'esame di costituzionalità della norma "Severino". La sospe...

Il primo cittadino di Catania, condannato in primo grado per peculato, era stato sospeso per 18 mesi , e successivamente reintegrato fino all'esame di costituzionalità della norma "Severino". La sospensione verrà di nuovo applicata

Oggi la comunicazione al primo cittadino che, su una nota nella propria pagina Facebook, parla di una comunicazione ricevuta dalla Prefettura e non dal Tribunale: In maniera del tutto inaspettata mi ritrovo a commentare l’ennesimo atto che riporta indietro le lancette della mia esperienza da Sindaco.

Oggi pomeriggio ho ricevuto dal Prefetto una nota, in assenza di una ordinanza da parte del Tribunale, che mi comunica la sospensione dalla carica di Sindaco; il tutto con una interpretazione della normativa, a giudizio di illustri giuristi errata, in contrasto con la stessa ultima sentenza della Corte Costituzionale nei miei confronti, che ha sancito la “natura giuridica cautelare e non sanzionatoria della sospensione”.

La stessa legge Severino sarà sottoposta a referendum in primavera e ci sono numerosi disegni di legge per modificarla, dopo l’analoga vicenda che ha coinvolto per ultimo il sindaco del Pd di Reggio Calabria.

Ho lasciato un comodo seggio a Bruxelles e l’immunità parlamentare che mi avrebbe tutelato dall’applicazione della Severino, per servire la mia Città.

Astenendomi per sensibilità istituzionale dallo svolgimento delle funzioni di Sindaco, aspetterò i chiarimenti del caso prima di fare tutte le opportune valutazioni e assumere scelte consequenziali.