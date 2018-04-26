CATANIA: Dia sequestra 300mila euro a clan Cappello-Bonaccorsi
A cura di Redazione
26 aprile 2018 08:01
La Direzione investigativa antimafia (Dia) di Catania, su delega della locale Procura, diretta da Carmelo Zuccaro, sta dando esecuzione ad un decreto di sequestro, emesso dal Tribunale, nei confronti di esponenti del clan mafioso catanese "Cappello-Bonaccorso".
Il valore dei beni sequestrati è stimato in complessivi 300 mila euro.
Maggiori particolari si conosceranno nel corso della mattinata.
(ANSA).