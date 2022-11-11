CATANIA. DIABETICO, PER EVITARE LA MULTA, SI BEVE 2 SUCCHI DI FRUTTA IN MODO DA FAR SALIRE LA GLICEMIA E FARSI ACCOMPAGNARE IN OSPEDALE.

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio di competenza.In particolare, un soggetto pluripregiudicato, su di...

Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio di competenza.

In particolare, un soggetto pluripregiudicato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato sottoposto all’ordine di esecuzione per espiazione pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

È stato denunciato un pluripregiudicato per resistenza a Pubblico ufficiale. L’uomo, è stato fermato alla guida di un auto non revisionata e non coperta da assicurazione rca.

Al fine di evitare le contestazioni previste dal codice della strada, dapprima ha offeso gli agenti e, successivamente, seppure affetto da diabete si è bevuto 2 succhi di frutta in modo da far salire la glicemia e, a seguire, richiedere l’intervento dell’ambulanza per farsi accompagnare in ospedale.

Pertanto, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, una volta dimesso dall’ospedale, gli sono state contestate svariate sanzioni amministrative e sequestrato il veicolo.

Nel corso delle attività di polizia e, su disposizione del Questore, sono stati anche applicati 4 avvisi orali a soggetti (pregiudicati) ritenuti socialmente pericolosi, controllati anche dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, notificati due ammonimenti e irrogate svariate sanzioni e, in una circostanza, è stata ritirata la patente ad un conducente in quanto, in viale Mario Rapisardi, effettuava sorpasso di veicoli in coda al semaforo occupando la carreggiata opposta al senso di marcia creando, in tal modo, problemi alla circolazione stradale.