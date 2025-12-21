Catania, dipendente infedele scoperto dalle telecamere: intervengono i carabinieri

Intervento dei carabinieri in un’azienda della zona industriale di Catania, dove un dipendente è stato scoperto mentre tentava di portar via merce sottratta. L’uomo era da giorni sotto osservazione do...

Intervento dei carabinieri in un’azienda della zona industriale di Catania, dove un dipendente è stato scoperto mentre tentava di portar via merce sottratta. L’uomo era da giorni sotto osservazione dopo alcuni ammanchi sospetti.

I carabinieri sono intervenuti in un’azienda della zona industriale di Catania, a seguito della segnalazione di un tentativo di furto. Secondo quanto accertato, un dipendente 31enne già da alcuni giorni era stato oggetto di monitoraggio da parte del personale addetto alla sicurezza interna, poiché sospettato dell’ammanco di diverso materiale aziendale.

Nel pomeriggio, poi, visionando i filmati delle telecamere, gli operatori hanno constatato che l’uomo aveva occultato all’interno del proprio zaino, ben 24 confezioni di deodoranti per auto di un noto brand, per un valore superiore a 150 euro, pertanto, hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento dei carabinieri.

Una pattuglia ha subito raggiunto l’attività commerciale sorprendendo il dipendente, che stava per lasciare l’area di lavoro, e invitandolo ad aprire lo zaino che aveva con sé. All’interno i militari dell’Arma hanno trovato la merce sottratta, che è stata restituita al responsabile. Il dipendente infedele è stato denunciato per tentato furto aggravato.