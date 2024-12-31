CATANIA, DIVIETO DI BOTTI E FUOCHI D’ARTIFICIO PER CAPODANNO: FIRMATA L’ORDINANZA DEL SINDACO

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2024 e l’1...

Con l’avvicinarsi delle festività di fine anno, il sindaco Enrico Trantino ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di botti e fuochi d’artificio nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025. L’obiettivo del provvedimento è prevenire gravi rischi per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 12:00 del 31 dicembre 2024 fino alle ore 12:00 dell’1 gennaio 2025. Durante questo periodo, è proibito a chiunque non sia titolare di licenza ai sensi dell’articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), o non sia autorizzato per manifestazioni pirotecniche, far esplodere petardi, mortaretti, e altri fuochi artificiali in luoghi pubblici o ad uso pubblico, nonché in aree private di tutto il territorio cittadino.

Sanzioni e appello alla responsabilità

Le violazioni della disposizione saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro. Restano inoltre valide eventuali sanzioni previste per altri illeciti connessi.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un accorato appello alla responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva dei cittadini. L’invito è a riflettere sulle gravi conseguenze che l’uso improprio di materiali pirotecnici può causare alla sicurezza delle persone, degli animali e alla tranquillità della comunità.

Un Capodanno più sicuro

Con questa ordinanza, il Comune intende garantire un Capodanno sereno, riducendo i pericoli legati ai botti e promuovendo una maggiore attenzione alla tutela di persone e animali.