CATANIA, DOMANI 2 FEBBRAIO LA “NOTTE DI SANT’AGATA” CON MUSEI APERTI E INIZIATIVE CULTURALI

Siti a libera fruizione:

-Palazzo degli Elefanti

-Palazzo della Cultura

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Teatro Antico

-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine

-Confraternita S.Sebastiano

-Polo Tattile Multimediale

Siti a pagamento:

-Palazzo della Cultura

-Castello Ursino

-Museo Belliniano

-Museo Emilio Greco

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Museo Diocesano

-Terme Achilliane

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta

-Chiesa S. Agata la Vetere

-Chiesa S. Biagio in Sant'Agata alla Fornace

-Santuario Sant'Agata al carcere

-Chiesa S. Giuliano

-Badia di Sant'Agata

-Cripta di S. Euplio

-Monastero dei Benedettini

-Cappella Bonajuto

-Museo d'Arte contemporanea Sicilia

Palazzo degli Elefanti piazza Duomo

ore 20,00 Nella corte del Palazzo degli Elefanti il Sindaco consegnerà il premio “La candelora d'Oro”e sarà accesa la lampada votiva a S. Agata. A seguire, in piazza Duomo, omaggio floreale da parte dei Vigili del Fuoco e spettacolo pirotecnico con fuochi barocchi e musica.

-Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121,

dalle 19,00 alle 24,00

Visitabili le mostre:

a pagamento

-"CINA - Arte in movimento" e le opere polinesiane di Gauguin ingresso prezzo ridotto €. 4,00 (ultimo biglietto ore 23,00).Visite guidate €. 2,50 per persona oltre il biglietto d’ ingresso .

ad ingresso libero:

-Auditorium del Palazzo della Cultura, piano primo

"Il velo delle donne, dimora dell'invisibile" – Mostra d'arte contemporanea di Carmela Sigona.

-Al Caffè Letterario

Mostra “S. Biagio incontra S. Agata – da Bronte a Catania” degli alunni del IISS “Ven. Ignazio Capizzi” di Bronte in collaborazione con il Liceo Artistico “Emilio Greco” di Catania. Visite guidate a cura degli alunni della classe 3 D del Liceo statale E. Greco.

Visitabile inoltre:

- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama all'interno degli antichi resti di casa Platamone

-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program “Jihart - Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo

- scultura Legami di Jano Sicura

- scultura Il senso della Responsabilità di Orazio Coco

- scultura Identità concentriche di Pierluigi Portale

installazioni fisse presso la Torre Saracena:

-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese

-Opera pittorica “LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio Pausig

-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa

-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

- Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia

Dalle 19.00 alle 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); prezzo ridotto

Visitabili le mostre

“Per Grazie ricevuta. Ex voto Miraculi e altre storie”

“Uno sguardo sulla vita di Sant'Agata”

“Caravaggio immersive”

“Collezione permanente del museo”

dalle ore 21.00, visita guidata del castello e delle collezioni custodite all’interno; costo della visita (oltre il biglietto d'ingresso) € 3,00 per persona € 2,00 per i minori di 18 anni. A cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania

-Museo Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

Visite guidate al prezzo di € 1,00. Sarà interessante conoscere la vita del compositore nostro concittadino, Vincenzo Bellini in mezzo a spartiti , cimeli e piccoli capolavori realizzati dalle dame per il cigno catanese. Non e’ necessaria la prenotazione. A cura dell'Associazione Guide Turistiche Catania

- Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

-Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante

Apertura dalle ore 19,00

Ingresso e visite guidate gratuite, accesso al camminamento biglietto € 1.00 Non è obbligatoria la prenotazione a cura dell'Associazione Guide Catania.

-G.A.M. Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, Via Castello Ursino, 26 angolo via Transito

Mostra “Agatarte 2020” a fini di beneficenza, a cura dell'Associazione Agata Donne per le Donne e Associazione culturale Dietro le Quinte (Ingresso libero)

-Badia di Sant'Agata via Vittorio Emanuele

dalle ore 19,00 alle ore 24,00 tariffa ridotta €.3,00

Visitabile la cupola e le terrazze della Chiesa, sarà inoltre possibile

visitare la mostra fotografica "Sotto il cielo di Agata" di Fabbrizio Villa.

In collaborazione con la l’Arcidiocesi di Catania ed Associazione Etna’ ngeniousa

-Museo Diocesano Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) biglietto € 3.00

In sala 4

Il Sacello

Iconografia del sacello di Sant’Agata: immagini e documenti d’archivio

Riproduzione, all’interno della sala Sant’Agata, del programma iconografico del sacello della patrona in Cattedrale.

S. Aituzza

Percorso integrato rivolto a singoli e gruppi (€ 4.00 esclusivamente su prenotazione)

Itinerario guidato ai luoghi del martirio e della tradizione dedicati alla Santa Patrona di Catania: sala Fercolo e sala Sant’Agata del Museo, chiesa di Sant’Agata La Vetere, Santuario di Sant’Agata al Carcere e chiesa di S. Biagio in Sant’Agata alla Fornace.

Partenza ore 19.00 e ore 20.00.

-Sant'Agata la Vetere Piazza Sant'Agata la Vetere, 5,

dalle 19.00 alle 23.00 biglietto € 2,00

Visite guidate a cura dei volontari presso i locali sotterranei della chiesa, cripta e colatoio.

-Chiesa San Biagio in Sant'Agata alla Fornace, piazza Stesicoro.

dalle 20.00 alle 24.00 biglietto € 1,00.

Visite guidate, a cura dei volontari, alla chiesa ed alla cappella della fornace costruita sul luogo dove, secondo la tradizione, Sant'Agata subì il martirio del fuoco. In quest'occasione verrà anche esposto il busto reliquiario di San Biagio.

In alternativa, è possibile partecipare al percorso guidato, ai luoghi del martirio, Sant’Aituzza. In questo caso bisogna prenotare al Museo Diocesano.

-Santuario Sant'Agata al Carcere (Piazza S. Carcere, 7)

dalle 19.00 , ultima partenza ore 23.30 Contributo € 4.00

Apertura straordinaria del percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant’Agata al Carcere, con il nuovo itinerario che comprende i nicchioni romani, il salone espositivo con un allestimento speciale per l'occasione, la torretta medievale, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere.

Le visite guidate si svolgeranno con partenze ogni 30 minuti,a cura dell'Associazione Etna 'ngeniousa informazioni: Info e prenotazioni – 3381441760 / 333.1999648 [email protected]

-Terme Achilliane Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30).Ingresso a tariffa ridotta biglietto € 2.00

Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito.In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.

-Chiesa di San Giuliano, via Crociferi

dalle 19.00 alle 24.00 (ultimo ingresso alle 23.45) biglietto € 3,00.

A partire dalle 19.00 visite guidate, ogni 30 minuti, a cura dei volontari della chiesa alla scoperta dei tesori che essa custodisce.

Inoltre, sarà possibile visitare la cantoria monumentale, la terrazza e la cupola loggiata, luoghi accessibili, in passato, solo alle monache di clausura.

-Confraternita S.Sebastiano Martire Di Catania (Dei Macellai)-Piazza Federico di Svevia

dalle 19,00 alle 24,00

Sarà possibile effettuare la visita guidata della Rettoria a titolo gratuito con offerta libera.

- Museo Arte Contemporanea Sicilia via Crociferi | via San Francesco d' Assisti 30

dalle ore 17.30 alle ore 20.30 biglietto ridotto € 3,00

-Cripta di S. Euplio via S. Euplio

Un sito avvolto nel mistero.

Il trionfo di Agata e il Compatrono dimenticato.

Martiri di ieri e di oggi.

Etna ngeniousa, con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo, in occasione della Notte Bianca Agatina propone una emozionante visita drammatizzata alla Cripta di Sant'Euplio, che fra storia e poesia farà rivivere questo luogo carico di fascino, riflettendo sui Martiri di tutti i tempi.

L’evento si svolgerà esclusivamente su prenotazione.

Contributo di partecipazione € 4.00

Gruppi max 30 persone

Durata del percorso 45 minuti

Partenze ore 19.00 / 20.00 / 21.00 / 22.00 / 23.00

Info e prenotazioni – 3381441760 / 333.1999648 [email protected]

-Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena, Piazza Dante

visite guidate con partenze alle 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00 e 22:30; il costo ridotto previsto corrisponde a € 5.00 ed è obbligatoria la prenotazione ai numeri 095 7102767/ 334 9242464. A cura di Officine Culturali.

-Teatro Antico

dalle ore 19.00 alle ore 23.00 (ultimo ingresso ore 22.30). Ingresso gratuito

Visite guidate gratuite dalle 19.00 alle 23.00 con partenza dal botteghino ogni 45 minuti

A cura dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci;visite guidate a cura dell'Associazione Guide Catania.Per le visite guidaeè gradita un'offerta libera da devolvere all'Associazione ANDOS (che si occupa delle donne e del tumore al seno)

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle Grotte piazza Carlo Alberto

dalle ore 19.00 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00) Ingresso a tariffa ridotta € 1.00

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto

Dalle ore 19:00 la chiesa rimarrà aperta oltre la mezzanotte fino a quando ci saranno persone.

Presso l’altare di S. Agata sarà proiettato ininterrottamente il docu-film Agata di Cristo (documentario sulla vita della Patrona di Catania) diretto dal regista Virgadaula.

Per chi volesse può usufruire del servizio delle guide con il costo di 1,00 a persona per la visita della chiesa. Per informazioni contattare il numero 3494321349

-Cappella Bonajuto via Bonajuto

dalle 19.00 alle 24.00 Biglietto € 1,00

Sarà possibile visitare la Cappella Bizantina

-Polo Tattile Multimediale

dalle 17.00 alle 22.00 con ultimo ingresso alle ore 21.00, per offrirVi un coinvolgente ed emozionante viaggio dedicato alla cultura, dove i sensi Vi accompagneranno all’interno di una splendida atmosfera in una Domenica “TUTTA DA TOCCARE”.

All’interno del museo Borges si potranno conoscere e “vedere”, sperimentando il tatto, numerosi capolavori d’Arte, effettuando un ideale viaggio lungo tutto il Mediterraneo.

Dai “PLASTICI ARCHITETTONICI”come: il Muro del Pianto, la Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, la Piana di Giza, la Torre Eiffel, la Moschea di Kairouan, di Kutubiyya e poi le “OPERE PITTORICHE IN RILIEVO” come: la Creazione di Adamo di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio, la Gioconda di Leonardo Da Vinci, realizzate secondo il metodo della scomposizione in piani “ottico- tattile”; passando poi alle “SCULTURE” realizzate interamente dalla Stamperia Regionale Braille di Catania, la quale da circa quarant’anni contribuisce all'integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei non vedenti ed ipovedenti siciliani e non solo.

Grazie al percorso tattilo- plantare e l’eliminazione delle barriere architettoniche, i Nostri visitatori “speciali” potranno facilmente visitare i quattro siti, sino a giungere al “GIARDINO SENSORIALE”, un'oasi verde all'interno del Polo Tattile Multimediale, arricchita da piante ed essenze tipiche del Mediterraneo, dove il vedente bendato, potrà provare una realtà "AL BUIO" sconosciuta, stimolando nuove percezioni olfattive, tattili e sonore.

Emozione unica ed originale è il "BAR AL BUIO", il primo permanente in Italia, dove i ruoli si invertono… i non vedenti e gli ipovedenti accompagnano i loro disorientati ospiti con straordinaria naturalezza, questi, ponendo attenzione al senso del gusto, sorseggiano un caffè o una bevanda e “scoprono” attraverso l’uso delle mani i quadri tattili, cercando di indovinare i disegni a rilievo, in una nuova dimensione totalmente al buio.

Nell'ultimo tratto del percorso, infine, lo Showroom “FRAMMENTI DI LUCE”offre ai visitatori la possibilità di provare e conoscere gli ausili per non vedenti ed ipovedenti come: libri, sussidi didattici, ausili per l'autonomia personale e domestica, giochi di società e strumentazioni informatiche.

Un'esperienza ricca di emozioni, in un luogo dove vedenti e non, possono sperimentare e conoscere il mondo dell'Arte dove è rigoroso il motto "VIETATO NON TOCCARE".

INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE NON NECESSARIA. PER INFO TEL. 095/500177 – EMAIL [email protected]

In collaborazione con:

-Arcidiocesi di Catania

-Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci

-Officine Culturali

-Associazione Guide Turistiche di Catania

-Associazione Etna 'ngeniousa

-Cappella Bonajuto

-Museo Arte Contemporanea Sicilia

-Polo Tattile Multimediale