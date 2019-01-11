CATANIA: DOMANI SABATO 12 GENNAIO APERTURA STRAORDINARIA DEL SACELLO DI S. AGATA

Sabato 12 gennaio nuova apertura straordinaria del Sacello di Sant’Agata presso la Basilica Cattedrale di Catania dalle ore 7.30 alle 17 (orario in cui non sarà più possibile accedere per chi non è in...

La prima recente apertura del Sacello restaurato risale al 2011









PROGRAMMA - Sabato 12 gennaio – Apertura straordinaria del Sacello

Ore 7,30 – S. Messa nella cappella di Sant’Agata e apertura straordinaria del sacello per

la visita dei fedeli che potranno ammirare l’interno con gli affreschi cinquecenteschi fino

alle ore 17.

Ore 19 – Nella cappella di Sant’Agata, esposizione solenne del Santissimo Sacramento e

adorazione eucaristica con le Associazioni agatine e gli Amici del Rosario. Presiede il

rev.do mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi