Catania, dona cuore, fegato e reni: al Policlinico quattro trapianti da un unico donatore, un atto d’amore oltre la vita

Un prelievo di organi, cuore, fegato e reni, è stato effettuato al Policlinico "Gaspare Rodolico" di Catania, consentendo a quattro pazienti in lista d'attesa di ricevere una nuova possibilità di vita.

Il donatore, deceduto a seguito di un'emorragia cerebrale, aveva espresso più volte la propria volontà di donare gli organi.

La persona era molto conosciuta e stimata nella sua comunità per l'impegno civile e il suo alto senso civico.

La sua scomparsa ha suscitato, quindi, profonda commozione in coloro che lo conoscevano, e il gesto di generosità compiuto attraverso la donazione non ha stupito quanti lo ammiravano, dice il Policlinico.

"La donazione di organi rappresenta uno dei più alti gesti di solidarietà e responsabilità civile - dice il manager dell'Azienda Giorgio Giulio Santonocito - Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla famiglia del donatore per la scelta di grande altruismo manifestata in vita dal loro congiunto, un esempio importante a sostegno della promozione della cultura della donazione, e a tutti i professionisti coinvolti che con competenza e dedizione rendono possibile la volontà dei donatori di riaccendere la speranza per tanti pazienti in attesa di trapianto".

Le operazioni di prelievo, seguite dal coordinatore aziendale prelievi Alessandro Conti in accordo con il Centro regionale trapianti, hanno visto il coinvolgimento di équipe specialistiche provenienti da Roma, Bari e dal centro trapianti di Catania, diretto da Piefrancesco Veroux.

La gestione anestesiologica è stata affidata all'anestesista Sergio Cocimano dell'unità operativa complessa diretta da Paolo Murabito.