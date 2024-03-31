CATANIA. DONATE DALLA POLIZIA DI STATO LE UOVA DI CIOCCOLATO AD UNA COMUNITÀ DI MINORI NON ACCOMPAGNATE

In questi giorni che precedono la Pasqua, in molte città d’Italia, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno consegnato le tradizionali uova di cioccolata a bambini ospiti di comunità, a pers...

In questi giorni che precedono la Pasqua, in molte città d’Italia, le donne e gli uomini della Polizia di Stato hanno consegnato le tradizionali uova di cioccolata a bambini ospiti di comunità, a persone in difficoltà, a piccoli pazienti, costretti in ospedale.

Tra le diverse iniziative, anche quella dei poliziotti dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili della Questura di Catania i quali, proprio questa mattina, si sono recati presso la Comunità per minori straniere non accompagnate Futura-Dedalo a Catania.

Accolti con entusiasmo dalla responsabile della struttura, Daniela Tortomasi e da tutto lo staff, gli agenti hanno donato alle giovani ospiti delle uova di cioccolato offerte dai supermercati Decò, formulando i migliori auguri per il loro futuro in Italia.

L'incontro è stato una sorpresa per le giovani ragazze che hanno trascorso un momento di spensieratezza insieme ai poliziotti che hanno anche raccontato delle attività quotidiane che li vede impegnati nella tutela dei cittadini.

Alla fine dell'incontro, le giovani ospiti hanno manifestato soddisfazione ed entusiasmo per la visita ricevuta.

Questa iniziativa, che si inserisce nel solco delle attività di prossimità volute dal Questore di Catania, vuole sottolineare la vicinanza della Polizia di Stato ai cittadini e vuole tramettere un messaggio di solidarietà e di sostegno verso i più vulnerabili e verso coloro che si prendono cura di loro, tenendo concretamente fede quella mission che da sempre la rappresenta, sintetizzata in quello che ormai è divenuto è un brand che caratterizza la sua azione: “esserci sempre”.