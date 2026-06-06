Catania, donna raggirata online: paga 400 euro per prestito inesistente, due uomini denunciati

La Polizia invita a diffidare da prestiti online con richieste di pagamento anticipato e a verificare sempre l’affidabilità degli intermediari finanziari.

La Polizia di Stato ha denunciato due uomini, di 60 e 57 anni, pregiudicati per reati contro il patrimonio, rispettivamente di Nettuno ed Empoli, ritenuti responsabili di una truffa online ai danni di una donna, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Le indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” sono state avviate a seguito della querela presentata da una donna catanese, la quale ha raccontato di essere stata attratta da una pubblicità, apparsa su un noto canale social, con la quale veniva proposto un prestito a tasso agevolato. In particolare, la vittima, dopo aver inserito il proprio numero di telefono in un apposito format on line, è stata contattata da un sedicente intermediario bancario che le ha proposto la stipula di un finanziamento, per un importo di 2 mila euro, senza la necessità di presentare la busta paga o di fornire garanzie.

Nel corso della conversazione, l’uomo ha richiesto il pagamento anticipato della somma di 400 euro per l’istruzione della pratica di finanziamento. Fidandosi dell’interlocutore, ritendendo credibile e vantaggiosa la proposta, la donna ha effettuato il pagamento richiesto tramite bonifico.

Subito dopo l’accredito della somma, però, il falso intermediario ha interrotto ogni contatto, rendendosi irreperibile e non rispondendo più alle chiamate della vittima.

L’attività investigativa, avviata dai poliziotti del Commissariato, espressa attraverso l’acquisizione e l’analisi di flussi finanziari, di utenze telefoniche e di elementi informatici, ha consentito di risalire all’identità degli autori della condotta illecita che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a prestare la massima attenzione alle offerte di prestiti o finanziamenti pubblicizzate online, diffidando da richieste di pagamento anticipato e verificando sempre l’affidabilità degli intermediari finanziari prima di effettuare bonifici o comunicare dati personali.