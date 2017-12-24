95047

CATANIA: Donna travolta e uccisa a Librino

24 dicembre 2017 16:14
Come riporta LASICILIA.it, incidente stradale questa mattina intorno alle 8 al viale Moncada, nel quartiere Librino.

Una donna settantenne, residente in zona, stava attraversando la strada, quando è stata travolta in pieno, da un'automobilista che, secondo la dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale di Catania, non l'aveva proprio vista perchè "accecato" dal sole..

L'anziana, è morta sul colpo.

IN AGGIORNAMENTO

