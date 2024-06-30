CATANIA. DOVEVA ESPIARE LA PENA DI 10 ANNI DI RECLUSIONE: RICERCATO CATTURATO DALLA POLIZIA DI STATO

La Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto VALENTI Maurizio (cl. 1974), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso...

La Polizia di Stato ha rintracciato e tratto in arresto VALENTI Maurizio (cl. 1974), pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, dovendo espiare la pena di anni 10 e mesi 7 di reclusione per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nonché vari reati contro il patrimonio.

Al fine di sottrarsi al provvedimento restrittivo a suo carico, da oltre un mese l’uomo si era reso irreperibile, allontanandosi dalla sua abitazione, ove già era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, facendo così perdere le sue tracce.

Pregiudicato per svariati delitti, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e rapina a mano armata, storicamente legato al clan “Cappello – Bonaccorsi”, anche in virtù della parentela col noto BONACCORSI Concetto, già al vertice della frangia Bonaccorsi intesi “Carateddi” del clan mafioso, VALENTI Maurizio era stato arrestato in passato nell’ambito di diverse operazioni della locale Direzione Distrettuale Antimafia, ultima delle quali “Camaleonte”, del giugno 2020, nell’ambito della quale la Squadra Mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti di vertice del clan“Cappello – Bonaccorsi”.

Da giorni gli investigatori della Squadra Catturandi della I Sezione Investigativa erano alla ricerca del fuggitivo, avendo avuto notizia che lo stesso non si fosse allontanato da Catania, potendosi nascondere nella zona cittadina tra “San Cristoforo” e “San Berillo Nuovo”, e spostandosi alla guida di uno scooter di colore scuro.

Dopo giorni di estenuanti ricerche, nel corso dell’ennesimo appostamento i poliziotti della Catturandi lo hanno riconosciuto in lontananza, nei pressi di questo corso Indipendenza. A quel punto, VALENTI Maurizio, accortosi degli agenti, ha intrapreso una precipitosa fuga alla guida di uno scooter di colore scuro, su cui era stata applicata una targa contraffatta, di modo che il transito del motociclo non risultasse ai varchi dislocati lungo le vie cittadine.

Ne è quindi scaturito un pericoloso inseguimento durante il quale, al fine di raggiungere il ricercato, due dei poliziotti della Squadra Catturandi impegnati nel servizio erano costretti a percorrere a bordo di uno scooter una rampa di scale in discesa, rovinando inevitabilmente dal mezzo. Nonostante la caduta, i due poliziotti sono riusciti a tagliare la strada al fuggitivo ed a bloccarlo.

A quel punto VALENTI Maurizio è stato tratto in arresto in esecuzione dell’ordine di carcerazione a suo carico e condotto presso gli uffici della locale Squadra Mobile per la redazione degli atti, al termine della quale, il predetto è stato associato presso la Casa Circondariale di Catania – Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.