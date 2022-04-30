CATANIA, “DRIVE IN” PER TAMPONI E VACCINI CHIUSI IL 1° MAGGIO

Stop di un giorno per “drive in” tamponi e punti vaccinali. Domenica 1 maggio saranno chiusi.Resta ancora stabile la percentuale dei positivi. Ogni 100 tamponi in media vengono scoperti 20 positivi. I...

Resta ancora stabile la percentuale dei positivi. Ogni 100 tamponi in media vengono scoperti 20 positivi. Il dato conferma che il virus è ancora in circolazione e valgono sempre le solite raccomandazioni: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani.

“In questi due anni – spiega il commissario emergenza Covid, Pino Liberti – abbiamo compreso che l’evoluzione del virus è imprevedibile e che non bisogna abbassare la guardia. In questo momento da noi la situazione è molto migliore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma seguiamo con attenzione quanto sta accadendo in Cina e soprattutto monitoriamo ogni giorno la diffusione del contagio nella nostra provincia. Individuare tempestivamente dei focolai significa bloccare la circolazione del virus.

Il tracciamento resta, quindi, una procedura assai efficace. In tal senso, ai primi sintomi, è bene recarsi in uno dei due “drive in” tamponi(Catania Maas e Acireale Palatupparello) o nelle farmacie autorizzate. Evitare di affidarsi al fai da te. Un tampone mal eseguito, oltre a non dare alcuna certezza, può anche essere pericoloso”.

Negli ultimi giorni si è registrata una leggera flessione dei soggetti positivi, ma questo è dovuto ad una riduzione del numero di tamponi processati. Meno si cerca, meno si trova.