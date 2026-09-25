Catania, droga in discoteca: 26enne arrestato con cocaina rosa e ketamina

I Carabinieri lo hanno bloccato durante una serata: sequestrate dosi di ketamina, cocaina, tusi e hashish, oltre a più di 500 euro in contanti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile e agli eventi della movida, dove l’attività di prevenzione e controllo viene intensificata soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne.

In particolare, l’operazione è scattata nella tarda serata, durante una serata organizzata presso una discoteca della città, dove era in corso un evento musicale rivolto prevalentemente a un pubblico di giovani.

Gli investigatori, dopo aver acquisito elementi informativi sull’evento e sulle possibili attività di spaccio, hanno predisposto un mirato servizio di osservazione in modalità “discreta” all’interno del locale. Suddivisi in due distinti dispositivi operativi, i Carabinieri hanno notato, nell’area antistante i bagni, un ragazzo che stava parlando con alcuni giovani.

Il suo atteggiamento, insieme al fatto che aveva evidenti rigonfiamenti nelle tasche dei jeans, ha insospettito i Carabinieri che, dopo averlo osservato per alcuni minuti, lo hanno visto consegnare qualcosa a uno dei presenti, ricevendo in cambio del denaro.

A quel punto i militari sono intervenuti, bloccando il giovane mentre tentava di allontanarsi e di disfarsi di alcune bustine di plastica trasparente che aveva con sé.

Identificato come un 26enne residente a Catania, è stato subito perquisito: aveva in tasca numerose dosi di droga, tra cui ketamina, cocaina, cocaina rosa, detta “tusi”, e hashish, già suddivise in involucri e quindi ritenute destinate allo spaccio, oltre a più di 500 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 26enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora.

L’attività del Nucleo Investigativo rientra nel dispositivo predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione ai luoghi della movida e agli eventi frequentati dai giovani.