CATANIA: Droga in un’attività commerciale, manette per il titolare e un cliente

La Polizia di Stato ha arrestato Roberto Salvatore Corsaro classe 1969 e Orazio Spampinato classe 1976, responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nella serata di ieri, personale della Squadra Mobile, sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, ha eseguito un controllo all’interno di un’attività commerciale, ubicata nel quartiere di Cibali, di pertinenza di Roberto Salvatore Corsaro, che, nella circostanza, si trovava in compagnia di Orazio Spampinato.

A esito di perquisizione è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 5,8 grammi circa, suddivisa in 5 involucri, nonché un bilancino di precisione, una somma di denaro e un manoscritto con annotati prezzi e quantitativi dello stupefacente.

Espletate le formalità di rito, i predetti sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.