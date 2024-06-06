CATANIA: DROGA NASCOSTA IN UN PASSEGGINO E IN UN ABITO DA UOMO

Prosegue senza sosta l’attività di “Controllo Integrato del Territorio” per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del rione San Berillo. Il servizio è stato c...

Prosegue senza sosta l’attività di “Controllo Integrato del Territorio” per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del rione San Berillo. Il servizio è stato coordinato dal Commissariato Centrale e ha visto impegnati due equipaggi in borghese della squadra di polizia giudiziaria, che hanno operato in sinergia con tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, una Squadra del Reparto Mobile e le unità cinofile antidroga della Questura di Catania.

Il servizio ha visto preventivamente la chiusura di via Pistone, via Buda e via delle Finanze, poi l’intera area è stata cinturata per consentire ai poliziotti di addentrarsi nei punti di maggiore aggregazione alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Com’è noto la zona è spesso protagonista di episodi di spaccio al minuto. I poliziotti hanno infatti rinvenuto, in diversi punti del quartiere, varie bustine contenenti sostanza stupefacente tra marijuana, hashish e cocaina. Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro.

Stavolta non erano più gli anfratti murari e gli edifici abbandonati ad occultare le sostanze stupefacenti. Gli autori dell’attività di spaccio, pensando che la Polizia non avesse intenzione di estendere i controlli in determinati luoghi, hanno pensato di utilizzare, per l’attività illecita, un passeggino, uno di quelli classici per bambini. Visto il contesto non certo adatto a bambini, l’attenzione di uno degli agenti si è rivolta proprio su questa anomala presenza. La perquisizione ha permesso di rinvenire, all’interno nel sedile, due involucri contenenti marijuana, del peso rispettivamente di grammi 20,8 e 7,3 grammi.

Proseguendo la ricerca negli anfratti e nelle fessure dei muri degli edifici, grazie al fiuto del cane poliziotto “Maui” sono stati rinvenuti 1 panetto di hashish di 74,50 grammi, 2 bilancini di precisione e 1 involucro di plastica contenente 8,5 grammi di marjuana.

Nel corso del servizio l’attenzione degli agenti è stata catturata da un abito classico da uomo, ovvero giacca e pantalone in tinta unica, incellofanato ed appeso con una gruccia allo sterzo di uno scooter. Il veicolo, nuovo e abbastanza distante, non avrebbe attirato granché l’attenzione ma la presenza dell’abito ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo e attraverso il fiuto del cane è stato possibile rinvenire, nel parafango della ruota posteriore, alcuni involucri già suddivisi di marijuana, per un peso di grammi 6,9. Lo scooter non è risultato di provenienza furtiva, pertanto, sono in corso accertamenti sul proprietario, residente proprio in quella zona. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Questo controllo, fa seguito a quello che ha avuto luogo qualche giorno fa, predisposto con l’ausilio del consorzio per la raccolta dei rifiuti, per la rimozione di alcune tende da campeggio posizionate sulla pubblica via all’interno dello stesso quartiere.

Grazie al concorso di tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, sono stati istituiti posti di controllo in via Sturzo, in via Maddem angolo via Ventimiglia al fine non solo di garantire il controllo circa l’osservanza delle norme di circolazione stradale, ma anche per prevenire, specie in orario serale, la consumazione di reati predatori come furti di auto e su auto, nonché rapine e scippi.

In via VI Aprile poi sono stati istituti ulteriori posti di controllo, anche dal lato di via Tezzano, visti alcuni casi di degrado notturno segnalati ed episodi di reati predatori a cui le varie articolazioni investigative della Polizia di Stato stanno dando risposta.

Complessivamente sono state fermate 96 persone, di cui 25 straniere, monitorati 48 veicoli ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della Strada, una per omessa revisione e una per guida in corsia riservata a mezzi pubblici.