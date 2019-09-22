CATANIA, DROGA “PER TUTTI I GUSTI” SPACCIATA SOTTO CASA: UN ARRESTO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un 54enne di Catania, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di deten...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un 54enne di Catania, già gravato da precedenti di polizia specifici, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel percorrere la via Rosso di San Secondo, l’equipaggio della gazzella ha notato l’uomo colloquiare con quattro persone a bordo di una Fiat 600, che poco dopo si allontanava. Fermato per l’identificazione ha mostrato una certa insofferenza al controllo, tanto da indurre i militari a perquisirlo e trovargli, nascosti all’interno di una tracolla, 65 euro in contanti verosimilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

L’operazione, estesa alla vicina abitazione del sospettato, ha altresì consentito ai militari di rinvenire circa 70 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, sostanze occultate dentro un divano letto, un portaoggetti posto su di una libreria ed un vecchio walkman (le 9 dosi di cocaina).

La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.