CATANIA, DUE AUTO RUBATE RITROVATE DAI POLIZIOTTI E RICONSEGNATE AI LEGITTIMI PROPRIETARI

Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” nell’ambito di mirati servizi volti ad infrenare il fenomeno dei furti di veicoli, hanno rinvenuto e riconsegnato ai proprietari due auto rubate a Catania.

Le due vetture sono state rubate nei giorni scorsi, nelle ore serali, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica in via Anapo e viale Jonio.

Entrambi i veicoli sono stati trovati in pieno centro città, regolarmente parcheggiati in strada, con le portiere chiuse a chiave ed i finestrini alzati, in modo da non destare sospetti circa la provenienza furtiva.

Non appena rinvenute, i poliziotti hanno dato corso ai necessari accertamenti tecnici, finalizzati all’acquisizione di eventuali impronte digitali o tracce biologiche utili a risalire ed identificare gli autori del furto.

Al termine di tali attività i veicoli sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari, immediatamente avvisati dai poliziotti.

Dalle indagini esperite è emerso che gli autori del furto, dopo aver annullato con un Jammer il segnale emesso dal telecomando di chiusura delle portiere dell’auto, si sono introdotti nei veicoli e una volta decodificata la centralina, li hanno messi in moto parcheggiandoli in un’altra zona.

Una storia iniziata con dei furti ma che si è conclusa con la soddisfazione della restituzione dell’auto, ai legittimi proprietari.

un momento che incarna appieno lo spirito della missione della Polizia di Stato “Esserci sempre”, essere sempre accanto alle persone e in ogni circostanza.

Spesso le auto, una volta rubate, vengono utilizzate anche per effettuare il c.d. cavallo di ritorno, che comporta il pagamento di una somma di denaro, in favore degli autori del furto, per la restituzione del veicolo, oppure, possono essere smontate e vendute come pezzi di ricambio al mercato nero, oppure ancora, posso essere utilizzate per commettere altre attività illecite.

Per prevenire i furti è sempre bene inserire il bloccasterzo, anche nel caso di brevi soste, non lasciare mai la chiave di accensione nell’auto, chiudere sempre il veicolo, assicurandosi che le portiere risultino effettivamente bloccate ed i finestrini chiusi. Evitare di lasciare a vista bagagli, borse o altri oggetti di valore.