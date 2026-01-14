Catania, due cavalli scappano durante una passeggiata: salvati e riconsegnati ai proprietari

Gli agenti della squadra a cavallo e della squadra volanti della Polizia di Stato di Catania hanno messo in salvo due cavalli che, nei giorni scorsi, sono stati trovati a vagare in strada, a briglie s...

Gli agenti della squadra a cavallo e della squadra volanti della Polizia di Stato di Catania hanno messo in salvo due cavalli che, nei giorni scorsi, sono stati trovati a vagare in strada, a briglie sciolte, in un punto nevralgico per il traffico veicolare, rischiando di essere travolti e costituendo un pericolo per gli utenti della strada.

I due equidi sono stati visti da un cittadino nei pressi del Faro Biscari, mentre scorrazzavano in libertà tra le auto, evidentemente impauriti. In pochi istanti i poliziotti della Questura di Catania sono intervenuti, mettendo in sicurezza i due animali, delimitando l’area per consentire l’intervento senza spaventare gli animali e senza creare pericoli per gli automobilisti in transito.

Grazie ai poliziotti specializzati nel maneggio dei cavalli, i due equidi sono stati portati alla calma e spostati in un’area di parcheggio per effettuare tutti i controlli. Sul posto è intervenuto il medico veterinario del Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania che ha accertato le condizioni di salute dei due cavalli. Inoltre, grazie al microchip è stato possibile risalire ai rispettivi proprietari che, una volta rintracciati dai poliziotti, hanno spiegato che gli animali erano sfuggiti al loro controllo, pochi minuti prima, mentre stavano effettuando una passeggiata serale sulla spiaggia.

Al termine dell’attività, i poliziotti hanno riconsegnato i due cavalli ai proprietari che sono stati invitati a prestare maggiore attenzione nella custodia degli animali.