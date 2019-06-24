CATANIA, DUE CINESI IN MANETTE: FERMATI IN AEROPORTO CON DOCUMENTI FALSI

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini della Repubblica Popolare di Cina, Junjie Wang classe ’99 e Zhi Wen Zhou classe ’98 per possesso e fabbricazione di documenti di...

A cura di Redazione 24 giugno 2019 17:04

