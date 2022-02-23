CATANIA, DUE RAGAZZE MINORENNI ALLA GUIDA DI UN’AUTO PRESI DOPO UN LUNGO E PERICOLOSO INSEGUIMENTO
Nella decorsa notte, medesimo personale dell’U.P.G.S.P. ha denunciato due minorenni per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale.
In particolare, intorno alle ore 2:00 un equipaggio di volante, impegnato nell’ordinario servizio di controllo del territorio, notava all’altezza di via San Giuliano una fiat Panda procedere a forte velocità.
Gli agenti, utilizzando i segnali di emergenza, si accodavano al veicolo intimandogli l’alt; il conducente, tuttavia, proseguiva la corsa per le vie del centro cittadino, violando le più elementari norme del Codice della Strada e costringendo i poliziotti a un lungo e pericoloso inseguimento, che si concludeva all’altezza del faro Biscari, ove l’auto veniva bloccata.
Dal veicolo scendevano due ragazze minorenni, rispettivamente di 17 e 15 anni, le quali tentavano con rabbia di aggredire gli agenti, ma venivano prontamente bloccate, grazie anche all’ausilio di altro personale intervenuto sul posto.
Pertanto, dopo aver avvisato la Procura dei minori, le due ragazze venivano denunciate in stato di libertà per i reati di minacce e resistenza a pubblico ufficiale e riaffidate ai genitori.
Alla conducente, inoltre, alla guida del mezzo senza patente, venivano contestate le sanzioni al Codice della Strada relative alla sua condotta.