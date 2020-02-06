CATANIA, DUE SPACCIATORI IN MANETTE

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato i catanesi Alessandro Caltabiano...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, nella flagranza di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato i catanesi Alessandro Caltabiano e Giancarlo Manfredi.

I militari nel corso di un controllo per contrastare lo spaccio nel popoloso nel quartiere di San Cristoforo hanno notato i due, all’intersecazione tra la via Della Concordia e la via Cordai, che cedevano dosi di droga ad alcuni giovani, tipo marijuana e cocaina.

Occasione ghiotta che non si sono fatti sfuggire intervenendo immediatamente, ammanettandoli e perquisendoli, rinvenendo quindi i 110 euro ritenuti provento dello spaccio.

I due arrestati, dopo la celebrazione del rito direttissimo, sono stati trasferiti al carcere di Catania Piazza Lanza.