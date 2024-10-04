CATANIA. DUE VICINI DI CASA LITIGANO PER UN PARCHEGGIO CONDOMINIALE: DENUNCIATI

Solo l’intervento della Polizia di Stato ha impedito che una lite tra condomini si trasformasse in un evento più grave. I due vicini di casa, un uomo e una donna di trent’anni, sono stati denunciati p...

A cura di Redazione 04 ottobre 2024 11:35

