CATANIA: Durante un controllo alla circolazione stradale viene trovato in possesso di cocaina ed hashish, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato un 27enne, catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo pomeriggio di ieri, una pattuglia, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, in via Etnea a Gravina di Catania ha imposto l’Alt ad un individuo alla guida di una Fiat 500.

I militari insospettiti dall’atteggiamento preoccupato tenuto dal fermato hanno proceduto ad una perquisizione personale e nel mezzo rivenendo e sequestrando due buste, una nella tasca interna del giubbotto dell’uomo e l’altra occultata sotto il sedile dell’auto lato passeggero, contenenti rispettivamente 208 grammi di cocaina e 102 grammi di hashish, che sono state sequestrate.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.