Catania e dintorni, due incidenti mortali nella notte

L'Incidente è avvenuto intorno alle 4,30. A perdere la vita è stato un giovane di 24 anni alla guida della vettura.







Non si conoscono ancora le cause. Sempre stamattina, intorno alle 6 un altro incidente mortale è avvenuto ad Aci Castello in via Nocilla. Un uomo, per cause sconosciute è finito sotto un camion in un cantiere di lavoro. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118, anche per capire come sia accaduto l'incidente.