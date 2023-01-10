CATANIA È LA SECONDA CITTÀ PIÙ MALEDUCATA D’ITALIA SECONDO IL SONDAGGIO DI PREPLY
La piattaforma per l’insegnamento di lingue straniere PrePly ha realizzato uno sondaggio su 12 comportamenti maleducati, chiedendo l’opinione dei cittadini in riferimento alle città in cui abitano.Per...
La piattaforma per l’insegnamento di lingue straniere PrePly ha realizzato uno sondaggio su 12 comportamenti maleducati, chiedendo l’opinione dei cittadini in riferimento alle città in cui abitano.
Per ogni città è stato poi calcolato un punteggio complessivo.
Sono stati intervistati 1.558 abitanti delle 19 città più grandi d’Italia.
Le città più maleducate d’Italia sono risultate essere Venezia, Catania e Parma.
Catania è in testa per “maleducazione” Non rallentare alla guida in presenza di pedoni, Fare confusione in pubblico e Non rispettare lo spazio altrui , come si evince dall’elenco qui sotto che mostra le città che hanno ottenuto il punteggio più elevato per singoli comportamenti maleducati:
Passare molto tempo al cellulare in pubblico: Trieste
Non lasciar passare nel traffico: Trieste
Non rallentare alla guida in presenza di pedoni: Catania
Fare confusione in pubblico: Catania
Non prendere in considerazione gli estranei: Parma
Guardare video in pubblico: Genova
Parlare con il viva voce in pubblico: Venezia
Linguaggio del corpo di chiusura: Brescia
Non rispettare lo spazio altrui: Catania
Essere maleducati con il personale di servizio: Venezia
Non lasciare la mancia: Parma
Saltare la coda: Venezia
Le città più educate d’Italia
Delle 19 città prese in considerazione nello studio, Padova (5,18), Firenze (5,60), Modena (5,60) e Verona (5,66) risultano essere le più educate.