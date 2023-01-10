CATANIA È LA SECONDA CITTÀ PIÙ MALEDUCATA D’ITALIA SECONDO IL SONDAGGIO DI PREPLY

La piattaforma per l’insegnamento di lingue straniere PrePly ha realizzato uno sondaggio su 12 comportamenti maleducati, chiedendo l’opinione dei cittadini in riferimento alle città in cui abitano.Per...

La piattaforma per l’insegnamento di lingue straniere PrePly ha realizzato uno sondaggio su 12 comportamenti maleducati, chiedendo l’opinione dei cittadini in riferimento alle città in cui abitano.

Per ogni città è stato poi calcolato un punteggio complessivo.

Sono stati intervistati 1.558 abitanti delle 19 città più grandi d’Italia.

Le città più maleducate d’Italia sono risultate essere Venezia, Catania e Parma.

Catania è in testa per “maleducazione” Non rallentare alla guida in presenza di pedoni, Fare confusione in pubblico e Non rispettare lo spazio altrui , come si evince dall’elenco qui sotto che mostra le città che hanno ottenuto il punteggio più elevato per singoli comportamenti maleducati:

Passare molto tempo al cellulare in pubblico: Trieste

Non lasciar passare nel traffico: Trieste

Non rallentare alla guida in presenza di pedoni: Catania

Fare confusione in pubblico: Catania

Non prendere in considerazione gli estranei: Parma

Guardare video in pubblico: Genova

Parlare con il viva voce in pubblico: Venezia

Linguaggio del corpo di chiusura: Brescia

Non rispettare lo spazio altrui: Catania

Essere maleducati con il personale di servizio: Venezia

Non lasciare la mancia: Parma

Saltare la coda: Venezia

Le città più educate d’Italia

Delle 19 città prese in considerazione nello studio, Padova (5,18), Firenze (5,60), Modena (5,60) e Verona (5,66) risultano essere le più educate.