Catania e le elezioni al Libero consorzio, ecco tutti i voti di preferenza e gli eletti

Si sono concluse le elezioni provinciali per il Consiglio Metropolitano di Catania.Alta l’affluenza , intorno al 94% con 757 votanti su 803, anche perché non andare a votare avrebbe compromesso gli eq...

A cura di Redazione 28 aprile 2025 20:18

Condividi